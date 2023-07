BRs 324 e 116 terão aumento no pedágio; veja novos valores

Os pedágios das BRs 324 e 116, ambas sob concessão da Via Bahia, sofrerão um reajuste no valor da tarifa. O aumento foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e passa a valer a partir da 0h desta quarta-feira (26).



Com a decisão, o valor da tarifa básica para veículos de passeio passará de R$ 5,50 para R$ 5,90, na BR 116, e de 3,20 para R$ 3,30, na BR 324.



"A aplicação dos novos valores, que já deveria ter ocorrido desde 07 de dezembro de 2022, considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no período, conforme define o Contrato de Concessão. Cabe destacar que os recursos provenientes do reajuste das tarifas são aplicados na própria concessão", explica Cledson Castro, Gerente de Relações Institucionais da Via Bahia;