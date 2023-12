Bruno Reis lamenta assalto a turistas no Farol da Barra

O prefeito Bruno Reis comentou o caso do turista que foi assaltado no Farol da Barra, no último sábado (9). Ele lamentou o episódio e afirmou que a violência compromete a estratégia de atrair turistas para a capital.



"A gente lamenta. Vocês estão vendo o esforço que o prefeito está fazzendo para que Salvador esteja nas manchetes como um dos destinos turísticos mais procurados. Os problemas de segurança causam dificuldade para a gente seguir avançando", disse.