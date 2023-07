Bruno Reis visita Teatro Vila Velha e anuncia revitalização do espaço

O Teatro Vila Velha, no Campo Grande, deve participar por uma revitalização com apoio da prefeitura de Salvador. Bruno Reis fez nesta sexta-feira (14) uma visita técnica ao local, intensificando a discussão sobre a revitalização, que deve incluir também uma gestão a partir de contrapartidas sociais, artísticas e educacionais.



Além de Bruno Reis, participaram da visita o secretário de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, e os presidentes das fundações Gregório de Mattos (FGM) e Mário Leal Ferreira (FMLF), Fernando Guerreiro e Tânia Scofield, respectivamente, além do diretor do teatro, Márcio Meirelles.