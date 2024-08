TRÂNSITO

Buraco causa interdição em rua do Pelourinho

Quem transita pelo Centro Histórico de Salvador terá que recalcular a rota. A Rua do Saldanha, que dá acesso ao Pelourinho, ponto turístico e de alta circulação na região, foi interditada em razão de buraco na via.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), para acessar a região do Pelourinho, os motoristas precisarão seguir pela Praça da Sé, que está funcionando temporariamente com sentido duplo de tráfego.