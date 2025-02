VEJA VÍDEO

Buraco de Iaiá: presente principal de Iemanjá recebe últimos ajustes antes da entrega

Entrega está prevista para 16h deste domingo (2)



Millena Marques

Bruno Wendel

Publicado em 2 de fevereiro de 2025 às 14:11

Iemanjá 2025 - Foto Ana Albuquerque/Correio Crédito: Iemanjá 2025 - Foto Ana Albuquerque/Correio

Centenas de apreciadores e devotos de Iemanjá lotam as ruas do Rio Vermelho neste domingo (2), dia oficial da rainha do mar. No carramanchão, o presente principal recebe os últimos ajustes de ser entregue às águas. Mãe Diana de Oxum, uma das responsáveis pela ornamentação, destaca a importância da >

“É dia de festa no mar, de saudar nossa rainha Iemanjá. Hoje, nosso povo vem saudar Iemanjá. Justamente hoje nós estamos salvaguardando esse bem, que é patrimônio imaterial da nossa cidade”, diz mãe Diana, 57, que participa da festa há uma década.>

A tradição soteropolitana surgiu em 1923, uma iniciativa dos pescadores que resolveram oferecer presentes à matriarca espiritual das águas, com a expectativa de que Iemanjá resolvesse o problema da escassez de peixes. >

“Esse bem pertence aos pescadores, protagonistas da festa. O mais importante ao fazer isso (celebrar Iemanjá), é que gente protege o nosso patrimônio, a nossa ancestralidade”, conclui mãe Diana. >

Repleto de flores as cores azul, branco, vermelho e amarelo, o presente ainda recebe alfazema. As embalagens de vidro, no entanto, não vão ao mar. Essa é uma das formas de reduzir os impactos da poluição nas águas.>

A Yalorixá Elenice Oliveira, do Terreiro Olufanjá, em Tancredo Neves, foi responsável pela preparação do principal presente para Iemanjá, entregue pelos pescadores no “Buraco de Iaiá” – uma formação natural em forma de concha localizada a três milhas náuticas da costa.>