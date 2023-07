Busca por atendimento após picada de cobra gera confusão e denúncia de agressão em hospital

Uma confusão aconteceu diante do Hospital Geral Roberto Santos na tarde da quinta-feira (14), depois que um idoso foi até o local buscando atendimento após ter sido picado por uma cobra, e o acompanhante dele relatou ter sido agredido por um policial militar. Vídeos registraram parte da confusão.



O idoso foi picado na Avenida Assis Valente, em Cajazeiras, segundo as informações. Ele tem 61 anos e buscou socorro inicialmente no Hospital Eládio Lasserre, que fica no bairro. A orientação foi para que ele fosse para o Roberto Santos.