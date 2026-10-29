OPORTUNIDADE

BYD abre 30 vagas para Jovem Aprendiz em Camaçari; inscrições terminam nesta quinta (29)

Vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo

Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:00

BYD abre 30 vagas para Jovem Aprendiz em Camaçari Crédito: Divulgação

A BYD abriu 30 vagas para o programa Jovem Aprendiz no complexo industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As oportunidades são para o cargo de operador inspetor de produção automotiva, e as inscrições seguem abertas até esta quinta-feira (29).

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo, residir em Camaçari e ter disponibilidade para atuar no município. Também é exigido conhecimento básico do pacote Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint.

Os interessados devem realizar a inscrição pela internet, no site de carreiras da BYD.

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Como funciona o programa

O programa oferece jornada de quatro horas diárias, com opções de horário pela manhã ou à tarde. Na etapa inicial, os jovens selecionados participarão de 15 dias de formação teórica no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Depois, a capacitação será realizada de forma concomitante, com atividades práticas na linha de produção da BYD e continuidade dos estudos teóricos na instituição parceira. A formação inclui conteúdos relacionados a processos automotivos, ferramentas Lean e controle de qualidade.