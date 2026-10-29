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BYD abre 30 vagas para Jovem Aprendiz em Camaçari; inscrições terminam nesta quinta (29)

Vagas são destinadas a candidatos com ensino médio completo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:00

BYD abre 30 vagas para Jovem Aprendiz em Camaçari Crédito: Divulgação 

A BYD abriu 30 vagas para o programa Jovem Aprendiz no complexo industrial de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As oportunidades são para o cargo de operador inspetor de produção automotiva, e as inscrições seguem abertas até esta quinta-feira (29).

Para participar da seleção, é necessário ter ensino médio completo, residir em Camaçari e ter disponibilidade para atuar no município. Também é exigido conhecimento básico do pacote Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint.

Os interessados devem realizar a inscrição pela internet, no site de carreiras da BYD.

Os 10 cursos que podem ajudar adolescentes a conquistar o primeiro emprego e escolher uma carreira

1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação
2 Inglês: Considerado um diferencial competitivo em diversas áreas, o inglês amplia oportunidades acadêmicas e profissionais, além de facilitar o acesso a conteúdos e tecnologias globais por Shutterstock
3 Administração: Ideal para quem gosta de organização e gestão, o curso apresenta conceitos de finanças, planejamento, atendimento ao cliente e rotinas administrativas, servindo como base para diferentes carreiras. por Freepik
4 Designer gráfico: Voltado para jovens criativos, ensina a desenvolver peças visuais, identidade de marca e conteúdos para redes sociais utilizando ferramentas amplamente adotadas pelo mercado por Freepik
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6 Programação: Uma das áreas mais promissoras da atualidade, a programação desenvolve raciocínio lógico e capacidade de resolução de problemas. Além disso, prepara os jovens para oportunidades em tecnologia e inovação. por Shutterstock
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10 Empreendedorismo: O curso estimula a criatividade, a autonomia e a capacidade de transformar ideias em projetos. Mesmo para quem não pretende abrir um negócio, o pensamento empreendedor é valorizado pelas empresas. por Shutterstock
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1 Informática: O domínio das ferramentas digitais é praticamente obrigatório no mercado de trabalho por Will Cruz/Divulgação

Como funciona o programa

O programa oferece jornada de quatro horas diárias, com opções de horário pela manhã ou à tarde. Na etapa inicial, os jovens selecionados participarão de 15 dias de formação teórica no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Depois, a capacitação será realizada de forma concomitante, com atividades práticas na linha de produção da BYD e continuidade dos estudos teóricos na instituição parceira. A formação inclui conteúdos relacionados a processos automotivos, ferramentas Lean e controle de qualidade.

Segundo a empresa, a iniciativa busca preparar jovens moradores de Camaçari para atuar no setor automotivo e desenvolver competências voltadas à indústria 4.0.

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Emprego Byd

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