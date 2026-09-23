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BYD oferece 71 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Salvador

Oportunidades são para trabalhar no complexo industrial da montadora em Camaçari; seleção acontece nesta quarta-feira (23), em Pituaçu

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:05

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari Crédito: Iracema Chequer/Divulgação BYD

Setenta e uma vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência estão sendo oferecidas pela montadora de veículos elétricos BYD nesta quarta-feira (23), em Salvador. As oportunidades fazem parte da 12ª edição do Dia D – Dia de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que acontece a partir das 7h, na Unidade SineBahia Casa do Trabalhador, no Terminal de Pituaçu, próximo à estação do metrô, na Avenida Paralela.

BYD tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Fábrica da BYD por Divulgação
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
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Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Iracema Chequer/Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação BYD
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
A linha de montagem da fábrica que a BYD construiu em Camaçari ainda está operando em regime de SKD, onde as grandes partes dos veículos já chegam prontas por Joá Souza/GOVBA/Divulgação
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Fábrica da BYD por Divulgação
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Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
Fábrica da BYD em Camaçari por Divulgação
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BYD por BYD
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Carro elétrico por Divulgação
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Carro elétrico por Divulgação
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Fábrica da BYD por Divulgação

Entre os cargos disponíveis estão assistente administrativo, técnico de equipamentos, operador de produção, operador de logística, condutor interno, operador de empilhadeira e inspetor de qualidade. As vagas são para áreas como montagem final de veículos e produção de baterias, além de outros setores do complexo industrial da empresa, em Camaçari.

Vagas de emprego para pessoas com deficiência

Cães de assistência são usados por pessoas com deficiência por Shutterstock
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Cães de assistência são usados por pessoas com deficiência por Shutterstock

A BYD também prevê a abertura de novas vagas nos próximos meses. Quando o complexo industrial estiver em plena operação, a empresa estima gerar até 20 mil empregos, entre diretos e indiretos, na Bahia. Durante o Dia D, o público também poderá solicitar a emissão do Passe Livre e receber orientações sobre direitos previdenciários e benefícios, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A expectativa é receber cerca de 100 pessoas.

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