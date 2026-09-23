INCLUSÃO

BYD oferece 71 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Salvador

Oportunidades são para trabalhar no complexo industrial da montadora em Camaçari; seleção acontece nesta quarta-feira (23), em Pituaçu

Bruno Wendel

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:05

Inauguração da fábrica da BYD em Camaçari Crédito: Iracema Chequer/Divulgação BYD

Setenta e uma vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência estão sendo oferecidas pela montadora de veículos elétricos BYD nesta quarta-feira (23), em Salvador. As oportunidades fazem parte da 12ª edição do Dia D – Dia de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que acontece a partir das 7h, na Unidade SineBahia Casa do Trabalhador, no Terminal de Pituaçu, próximo à estação do metrô, na Avenida Paralela.

BYD tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência 1 de 65

Entre os cargos disponíveis estão assistente administrativo, técnico de equipamentos, operador de produção, operador de logística, condutor interno, operador de empilhadeira e inspetor de qualidade. As vagas são para áreas como montagem final de veículos e produção de baterias, além de outros setores do complexo industrial da empresa, em Camaçari.

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