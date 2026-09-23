BYD oferece 71 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Salvador

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Bruno Wendel
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:05
Setenta e uma vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência estão sendo oferecidas pela montadora de veículos elétricos BYD nesta quarta-feira (23), em Salvador. As oportunidades fazem parte da 12ª edição do Dia D – Dia de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que acontece a partir das 7h, na Unidade SineBahia Casa do Trabalhador, no Terminal de Pituaçu, próximo à estação do metrô, na Avenida Paralela.
BYD tem vagas exclusivas para pessoas com deficiência
Entre os cargos disponíveis estão assistente administrativo, técnico de equipamentos, operador de produção, operador de logística, condutor interno, operador de empilhadeira e inspetor de qualidade. As vagas são para áreas como montagem final de veículos e produção de baterias, além de outros setores do complexo industrial da empresa, em Camaçari.
Vagas de emprego para pessoas com deficiência
A BYD também prevê a abertura de novas vagas nos próximos meses. Quando o complexo industrial estiver em plena operação, a empresa estima gerar até 20 mil empregos, entre diretos e indiretos, na Bahia. Durante o Dia D, o público também poderá solicitar a emissão do Passe Livre e receber orientações sobre direitos previdenciários e benefícios, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A expectativa é receber cerca de 100 pessoas.