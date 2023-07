Caboclo e Cabocla retornam à Lapinha com festa e casa nova

Imagens retornaram ao Pavilhão 2 de Julho nesta quarta (5), após três dias expostas no Largo do Campo Grande. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Festa e agonia no Centro de Salvador: se não fosse o período, daria pra se arriscar a dizer que era Carnaval. O motivo de tamanha alegria nesta quarta-feira (5), porém, era outro: a volta do Caboclo e da Cabocla, símbolos do Dois de Julho, para sua casa, o Pavilhão 2 de Julho, na Lapinha, após três dias expostos no Largo do Campo Grande, como manda a tradição. Entre o ponto de partida e o destino, foram cerca de três horas, com saída às 18h40 e chegada às 21h40, aproximadamente.

Além de marcar o encerramento das manifestações cívicas pelo bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, o retorno das imagens, desta vez, teve outro elemento especial: a inauguração do Memorial ao 2 de Julho, onde elas ficarão em constante exposição. As obras no pavilhão para a instalação do equipamento cultural devem ser concluídas em até 15 dias, quando o espaço será aberto ao público.

A edificação, que já abriga os carros alegóricos do Caboclo e da Cabocla, passará a conter, ainda, uma pequena exposição sobre a Independência e seus principais símbolos, personagens e acontecimentos. Em frente ao local, pelo menos uma hora antes, a pedagoga Márcia Boamorte, de 62 anos, já aguardava a chegada do cortejo que trazia as imagens de volta.

“As imagens simbolizam os caboclos e o povo indígena, e isso me traz aqui”, explicou Márcia. “É muito por causa de minha ancestralidade e também por eu ser filha de uma pessoa que participou desse contexto por muitos anos”, acrescentou a idosa, em referência a seu já falecido pai, Antônio da Boamorte, que foi funcionário do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).

Mesmo sozinha, ela, que participa dos festejos do Dois de Julho desde os 5 anos de idade, fez questão de comparecer à ocasião mais uma vez este ano. “Hoje, essa festa tá me dando uma lembrança afetiva”, contou a pedagoga. “Como meu pai fazia parte, nós [a família] tínhamos que estar na Avenida, pra esperar esse cortejo passar e, com bandeirinhas da Bahia, falar com todas as autoridades ali presentes”, recordou.

Estrutura

Para a instalação do memorial, estão sendo construídos três pavimentos no fundo do lote do Pavilhão 2 de Julho, com elevador, sanitários, área de exposição e sala administrativa: tudo isso conectado ao espaço já existente por meio de estrutura metálica, a fim de aproveitar o amplo pé-direito — altura entre o pavimento e o teto.

Com isso, os visitantes passarão por galerias, passarelas, escadas com estrutura de aço e piso e guarda-corpo em vidro, além de mezanino, pelos quais será possível ter visões privilegiadas dos carros alegóricos e caboclos, que serão as principais atrações do memorial. O investimento da obra é R$ 1,8 milhão.

As intervenções no pavilhão estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), por meio da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).

No memorial, visitantes passarão por galerias, passarelas, escadas com estrutura de aço e piso e guarda-corpo em vidro. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Percurso

A saída do Campo Grande, prevista para as 18h, sofreu um atraso de aproximadamente 40 minutos, o que não abalou a alegria das centenas de pessoas presentes. Durante o caminho, a tradicional Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô conduziu a multidão.

Com alguns ‘piques’ ao longo do percurso, a banda se utilizava de um repertório pra lá de variado pra ditar o ritmo do cortejo. Além do Hino da Independência do Brasil, houve espaço para a sertaneja ‘É O Amor’, de Zezé Di Camargo e Luciano, e até para a internacional ‘I Just Called to Say I Love You’, de Stevie Wonder.

Com repertório pra lá de variado, Orquestra do Maestro Reginaldo de Xangô conduziu a multidão até a Lapinha. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Há quase 40 anos participando do ato, Edvaldo Barbosa, 67, hoje coordena o Batalhão Quebra-ferro, responsável pelo translado do Caboclo e da Cabocla. A despeito da exaustão, ele executa seu papel com orgulho. “Esse momento representa muito pra mim. À parte de ser baiano e brasileiro, eu gosto muito do que faço”, disse Edvaldo.

Outra novidade no rol de atrações este ano foi a apresentação, no Palco Lapinha, da Banda Ofá, com convidados da nação de candomblé Congo-Angola. Cantora do grupo, Luciana Baraúna se disse realizada com o momento. “É muito especial estarmos representando nossa Bahia e nossa cultura no palco e, ainda, reverenciando os donos dessa terra.”

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, toda a festa em torno da volta das imagens para casa revela o caráter popular do Dois de Julho. “Isso é muito simbólico, pela força popular que é essa data cívica, além de toda a reflexão que traz com relação ao papel das pessoas de todas as classes sociais na Independência do Brasil”, declarou Tourinho.

Programação

Também na quarta-feira (5), o Teatro Gregório de Mattos (TGM) recebeu, a partir das 13h, a IV Jornada do Patrimônio Cultural de Salvador — 200 Anos de Independência.

Ainda na grade de programação especial da celebração do bicentenário da maior festa cívica da Bahia, acontece a Festa de Labatut, no final de linha de Pirajá, na quinta (6) e na sexta (7).

Na quinta-feira, no mesmo local, ocorre a Cruzada Evangélica, a partir das 18h. Entre o sábado (8) e o domingo (9), a partir das 19h, o bairro recebe apresentações artísticas e eventos musicais.

O Bando de Teatro Olodum irá fazer uma série de apresentações do espetáculo ‘Resistência Cabocla’ no Subúrbio 360, em Coutos, com a participação de convidados.

A primeira acontece na sexta-feira (7), às 19h, para o público geral, e depois entre os dias 10 a 14 de julho, às 10h e às 14h, dentro do Projeto Especial Bicentenário nas Escolas, para alunos da rede municipal de ensino.

Está prevista para o dia 25 a entrega do Monumento em Homenagem a Maria Felipa, na Praça Visconde de Cairu, no Comércio, e também o Memorial da Independência, na Lapinha, em data a ser divulgada em breve.