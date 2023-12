Cachorra da PM ajuda a localizar droga escondidas em mata em Jequié

Mais de 40 tabletes de cocaína foram encontrados em duas mochilas em uma área de mata, em Jequié. A droga foi encontrada graças ao trabalho da cachorra Zhara.



Equipes do 19º BPM e da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) Itabuna foram até a localidade conhecida como Quilômetro Quatro, na zona rural do município, após uma denúncia de tráfico de drogas na região.



Ao chegarem, os policiais não perceberam nada de anormal. Mas a cachorra Zhara localizou as mochilas com a droga. O material foi apreendido e apresentado na sede da 9ª Coorpin.