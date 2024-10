SOCORRO

Cachorro cai em fossa de três metros e é resgatado por bombeiros no interior da Bahia

Um cachorro foi resgatado por bombeiros militares do 20º Batalhão (BPM), em Bom Jesus da Lapa, no Vale São-Franciscano da Bahia, na noite de segunda-feira (7), após ser encontrado em uma fossa de 3 metros de profundidade. A ocorrência foi registrada no bairro Renascer.