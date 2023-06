Cachorro encontra 24 kg de maconha em bagagem de ônibus na Bahia

Na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de 24 kg de maconha durante a fiscalização de um ônibus que fazia a linha Belo Horizonte (MG) - Natal (RN). A ocorrência teve lugar no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.



Por volta das 10 horas, durante um comando de fiscalização com foco no combate à criminalidade, as equipes abordaram o ônibus. Utilizando o cão farejador K9 Kaleu, os policiais realizaram uma inspeção no compartimento externo de bagagens do veículo, onde constataram a presença de entorpecentes em uma das malas. No interior da bagagem, foram encontrados 23 tabletes de maconha, totalizando 17,5 kg.