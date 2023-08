Cachorro famoso em Cruz das Almas ganha cortejo fúnebre na cidade

Famoso em Cruz das Almas, no Recôncavo baiano, um cachorro recebeu uma despedida emocionante nessa quarta-feira (9). Gordo ou Pescoço foi homenageado pelos moradores da cidade e teve direito a um cortejo fúnebre pelas ruas da cidade.



Ele morreu na última terça-feira (8), após ficar alguns dias internado no Hospital de Medicina Veterinária da UFRB. Gordo estava com insuficiência renal grave e fazia tratamento, mas não resistiu.



Gordo era conhecido por circular pelo centro da cidade e ficar deitado nas portas dos estabelecimentos comerciais. Ele também participava das festas da cidade e, segundo relato de moradores, era tranquilo e carinhoso. Além disso, ele tinha um perfil no Instagram com mais de 5 mil seguidores, que era administrado pela ativista animal Karina Brito.