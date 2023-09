Cachorro persegue suspeito e frusta assalto em Jequié

Um cachorro frustrou um assalto na cidade de Jequié, no sudoeste da Bahia, e acabou ficando preso no telhado de uma casa após o ato heróico. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para resgatar o animal.



A moradora da casa contou aos bombeiros que o animal perseguiu uma pessoa que teria entrado no quintal da residência e, após subir no telhado na tentativa de capturar o possível ladrão que teria conseguido escapar, o animal ficou preso. Para a retirada do cachorro, os bombeiros utilizaram técnicas de resgate em altura.