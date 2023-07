Cachorros furtados em Periperi são devolvidos para aposentada

Os cachorros que foram furtados em uma casa do bairro Periperi foram encontrados e devolvidos à família da aposentada Raimunda Jeane Sarmento, 71 anos. Os animais eram seus companheiros e estavam desaparecidos desde a última quinta-feira (6).



A família contou à TV Bahia que os cachorros foram encontrados na região do Taboão, no Centro Histórico de Salvador. Um adolescente teria visto os animais e reconhecido após ver os apelos da aposentada nas reportagens.