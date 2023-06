Sicoob oferece atendimentos gratuitos no Shopping Cajazeiras. Crédito: Divulgação

A instituição financeira cooperativa Sicoob e outras seis cooperativas baianas disponibilizarão diversos serviços gratuitos profissionalizantes, financeiros e de saúde, no 1º piso do Shopping Cajazeiras, neste sábado (1°), em celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado na mesma data da ação.



Os participantes contarão com orientações financeiras e jurídicas, orientações para elaboração de currículos, aferição de pressão, teste de glicemia, saúde bucal, nutricionista, fisioterapeuta, contação de história, entre outras atividades. O atendimento será das 9h às 17h.

Batizada de Dia de Cooperar ou Dia C, a iniciativa já acontece há 10 anos e, desta vez, chega com o lema “Atitudes simples movem o mundo”. A ação conta com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e, em Salvador, será organizada pelo Sescoop/BA, que tem como objetivo promover ações educacionais e de cidadania focadas no cooperativismo.

Na coordenação do evento em intercooperação, Patrícia Saldeado, do Sicoob, destaca que o Dia C é uma grande celebração e união daqueles que querem, com pequenas atitudes, contribuir para a transformação do mundo.

“É a junção daqueles que partilham do mesmo sentimento de mudança. Por meio do cooperativismo, fazemos uma mobilização nacional focada em voluntariado, solidariedade e envolvimento com a comunidade. Para nós, a mudança só é possível se fizermos juntos, colaborando e cooperando para um mundo melhor”, destacou.

Serviço

O que: Dia C

Quando: sábado (1°), das 9h às 17h

Onde: 1º piso do Shopping Cajazeiras