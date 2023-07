Calçada e barra de proteção desabam com força das ondas na Ribeira

Parte da calçada e da barra de proteção na Orla da Ribeira desabaram com o avanço das ondas na região. Na noite dessa quinta-feira (6), um poste pegou fogo após ser atingido pelo mar. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostram o momento em que a maré avança, atingindo o poste, que entra em curto-circuito.

Além do problema com o poste, um buraco se formou na calçada e uma das barras de proteção acabaram caindo. Uma fita de isolamento foi colocada no local, mas os pedestres seguem transitando, apesar da altura das ondas, que ainda alcançam o passeio, quando a maré está alta.