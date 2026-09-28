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Camaçari completa 268 anos: um roteiro pelas praias mais bonitas da cidade

Município reúne belezas e encantos naturais em seus 42 quilômetros de orla

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:27

Praia de Jauá
Praia de Jauá Crédito: Reprodução/Youtube

A cerca de 50 quilômetros de Salvador, Camaçari, que completa 268 anos nesta segunda-feira (28), é conhecida por abrigar o maior complexo industrial integrado da América Latina e figurar entre os principais motores econômicos da Bahia. O que muita gente desconhece é que, além da força econômica, o município reúne belezas naturais ao longo de seus 42 quilômetros de litoral. Para celebrar o aniversário da cidade, o CORREIO reuniu, na galeria abaixo, algumas das principais praias da região.

Praias de Camaçari

Itacimirim: Conhecida pelas águas calmas e cristalinas, Itacimirim é uma das praias mais tranquilas do litoral de Camaçari. por Jose Carlos Almeida
Itacimirim: Cercada por coqueirais e piscinas naturais formadas durante a maré baixa, a região atrai famílias e visitantes em busca de sossego. por Divulgação
Guarajuba: Com mar de águas azul-esverdeadas, areia clara e boa infraestrutura turística, Guarajuba está entre os destinos mais famosos da Bahia. por Shutterstock
Guarajuba: A praia combina trechos de mar calmo, ideais para banho, com áreas de ondas mais fortes, procuradas por praticantes de esportes aquáticos. por Shutterstock
Guarajuba: A praia possui o selo internacional Bandeira Azul, reconhecimento que atesta a qualidade ambiental, a segurança e a infraestrutura do balneário. por José Carlos Almeida
Arembepe: Famosa por sua história ligada aos movimentos culturais e à comunidade hippie que ganhou notoriedade internacional nas décadas de 1960 e 1970, Arembepe une natureza e tradição. por Divulgação FBSurf / Fabriciano Junior
Arembepe:  A praia conta com trechos de mar aberto, piscinas naturais e uma vila repleta de referências culturais. por Reprodução/Bahia Terra Turismo
Jauá: Primeira praia do litoral de Camaçari para quem chega de Salvador, Jauá é conhecida pelo clima descontraído e pela forte presença de moradores e visitantes nos fins de semana. por Reprodução/Youtube
Jauá: A praia possui piscinas naturais em alguns trechos, formadas entre recifes, além de áreas com ondas mais intensas. por Reprodução/Bahia Terra Turismo
Jauá: Barracas tradicionais e a proximidade com a capital ajudam a manter o local entre os mais frequentados da região. por Reprodução/Diocese de Camaçari
Barra do Jacuípe: Marcada pelo encontro do Rio Jacuípe com o mar, Barra do Jacuípe oferece uma paisagem que reúne praias, dunas e áreas de vegetação nativa. por Reprodução/Site Barra do Jacuípe
Barra do Jacuípe: O local é bastante procurado para passeios de caiaque, stand up paddle e esportes náuticos, graças às águas mais tranquilas do rio. por Reprodução/Bahia Terra Turismo
Barra do Jacuípe: A combinação entre água doce e salgada cria um dos cenários mais característicos da costa de Camaçari. por Reprodução/Bahia Terra Turismo
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Itacimirim: Conhecida pelas águas calmas e cristalinas, Itacimirim é uma das praias mais tranquilas do litoral de Camaçari. por Jose Carlos Almeida

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