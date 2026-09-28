REGIÃO METROPOLITANA

Camaçari completa 268 anos: um roteiro pelas praias mais bonitas da cidade

Município reúne belezas e encantos naturais em seus 42 quilômetros de orla

A cerca de 50 quilômetros de Salvador, Camaçari, que completa 268 anos nesta segunda-feira (28), é conhecida por abrigar o maior complexo industrial integrado da América Latina e figurar entre os principais motores econômicos da Bahia. O que muita gente desconhece é que, além da força econômica, o município reúne belezas naturais ao longo de seus 42 quilômetros de litoral. Para celebrar o aniversário da cidade, o CORREIO reuniu, na galeria abaixo, algumas das principais praias da região.