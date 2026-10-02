empreendedorismo

Camaçari recebe Circuito de Feiras Criativas

Projeto promove três feiras em Arembepe, Itacimirim e Guarajuba

D Da Redação

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 19:09

Camaçari recebe Circuito de Feiras Criativas com inscrições abertas para empreendedores Crédito: Victor Fernandez/Divulgação

Empreendedores de Camaçari que trabalham com artesanato, moda, design, gastronomia e outros segmentos da economia criativa já podem se inscrever para participar do Circuito de Feiras Criativas. O projeto vai movimentar a economia do município com três edições itinerantes em Arembepe, Itacimirim e Guarajuba, realizadas entre novembro e dezembro. As inscrições estão abertas até 13 de outubro de 2026, e os interessados devem consultar o regulamento e as orientações para participação.

A proposta é criar uma plataforma de comercialização, formação e difusão para empreendedores, artistas e pequenos comerciantes locais, aproximando quem produz de quem consome. Além da oportunidade de apresentar e vender seus produtos diretamente ao público, os empreendedores selecionados terão acesso a 32 horas de qualificação gratuita, com conteúdos voltados para gestão, vendas, precificação, marketing digital, inteligência artificial e desenvolvimento de produtos.

Em três finais de semana, o circuito passará por Arembepe, Itacimirim e Guarajuba. Cada feira terá dois dias de atividades, com estandes, praça de alimentação, espaço de negócios e programação cultural com artistas locais. Realizado em parceria pela Giro Planejamento Cultural, com apoio da Fábrica Cultural e da Prefeitura de Camaçari, através das Secretarias de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Social, o projeto conta com patrocínio da BASF, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal.

“O Circuito integra formação e comercialização porque acreditamos que conhecimento precisa se transformar em oportunidade. Os empreendedores se qualificam para aprimorar seus produtos, sua gestão e suas estratégias de venda e encontram, nas feiras, um espaço real para colocar esse aprendizado em prática, gerar renda e se conectar com novos públicos e mercados. Assim, fortalecemos não apenas os negócios, mas toda a economia criativa de Camaçari”, detalha Joana Giron, diretora da Giro Planejamento Cultural.

Para Tânia Oberding, diretora industrial do Complexo Acrílico da BASF, contribuir com o desenvolvimento das comunidades onde está presente faz parte da atuação da companhia no Brasil e no mundo. “E isso passa também por fortalecer talentos, gerar oportunidades e valorizar a identidade local. Iniciativas como o Circuito de Feiras Criativas criam caminhos para que empreendedores ampliem sua autonomia, desenvolvam seus negócios e transformem conhecimento e criatividade em geração de renda. É esse tipo de impacto, construído em parceria e conectado às vocações do território, que buscamos fomentar em Camaçari”.

ITINERÂNCIA

A primeira edição do circuito acontece em Arembepe, nos dias 14 e 15 de novembro. Depois, o projeto segue para Itacimirim, em 28 e 29 de novembro, e encerra a programação em Guarajuba, nos dias 12 e 13 de dezembro. A seleção dos participantes será realizada por meio de processo de curadoria, e os empreendimentos selecionados serão divulgados em 8 de outubro. Os interessados precisam conhecer o regulamento e realizar a sua inscrição através de formulário on-line disponível neste link.

QUALIFICAÇÃO

A qualificação começa em 20 de outubro e segue até 10 de novembro, em formato híbrido, com 24 horas de atividades on-line e 8 horas presenciais. A programação está dividida em quatro módulos: Produto Criativo, Identidade Territorial e Precificação; Empreendedorismo, Vendas e Experiência do Cliente-Visitante; Gestão Financeira, Formalização e Sustentabilidade do Negócio; e Marketing Digital, Inteligência Artificial e Inserção no Mercado.

Entre os temas trabalhados estão formação de preços, design e curadoria de produtos, técnicas de vendas e negociação, gestão financeira, formalização, crédito e fomento, propriedade intelectual, construção de marca, storytelling territorial, produção de fotos e vídeos, inteligência artificial generativa, redes sociais, portfólio e pitch comercial.

Os encontros presenciais serão realizados nos dias 24 de outubro e 7 de novembro, e a certificação dos participantes está prevista para 14 de novembro.

VALORIZAÇÃO DA CULTURAL LOCAL

A programação das Feiras Criativas também valoriza a produção artística local. As três edições contarão com apresentações musicais e de grupos artísticos de Camaçari e região com programação a ser divulgada em breve.

A proposta é criar um ambiente em que cultura e economia criativa estejam lado a lado, aproximando artistas, empreendedores e público e ampliando as possibilidades de circulação e comercialização da produção local.

Serviço

Circuito de Feiras Criativas

Inscrições para empreendedores: forms.gle/XvYcvM6mse1wAE1S9 | até 13 de outubro

Divulgação dos selecionados: 15 de outubro

Qualificação: 20 de outubro a 10 de novembro

Feiras Itinerantes:

Feira 1 — Arembepe: 14 e 15 de novembro

Feira 2 — Itacimirim: 28 e 29 de novembro