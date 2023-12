Camaçari teve 23 tiroteios, 20 mortos e 7 feridos em novembro

Um homem teve a casa invadida, foi baleado e assassinado em Camaçari, na Região Metropolitana, no dia 28 de novembro. Duas semanas antes, uma menina de 6 anos foi baleada de raspão durante um ataque na mesma cidade. O pai dela morreu. No dia anterior, um adolescente de 13 anos foi morto por homens que chegaram em uma moto atirando. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, Camaçari registrou 23 tiroteios, 20 mortos e 7 feridos no mês passado. Em Salvador e Região Metropolitana foram 144 vítimas.