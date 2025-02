INAUGURAÇÃO

Camarote Salvador inaugura loja para retirada das camisas do Carnaval 2025

Espaço funcionará no Shopping da Bahia até o dia 4 de março

O Camarote Salvador inaugurou nesta segunda-feira (17) a loja oficial para os foliões retirarem as camisas para o Carnaval 2025. O espaço ficará no Shopping da Bahia e vai funcionar das10h às 20h até o dia 1º de março, e das 12h às 18h entre os dias 2 e 4. >

Para a retirada, é necessário levar um documento original com foto. A customização dos itens pode ser feita no evento, que vai acontecer de 27 de fevereiro a 4 de março, no Circuito Barra-Ondina. >

A edição desse ano celebra 25 anos do camarote. Para entrar no espaço, os clientes precisarão estar com a camisa e o cartão de acesso do respectivo dia. O card deverá ser apresentado na entrada principal do evento. >