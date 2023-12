Documento pede investigação da denúncia feita pelo vereador . Crédito: Ascom/ CMJ

A Câmara de Vereadores de Juazeiro emitiu na quarta-feira (27) uma Moção de Solidariedade ao vereador Aníbal Araújo (PTC), após o parlamentar denunciar uma agressão sofrida por policiais militares e agentes do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) durante uma blitz. Além da Moção de Solidariedade, também foi emitida uma Moção de Repúdio contra a PM, condenando a atuação desproporcional e arbitrária dos policiais.



A abordagem ocorreu na última quinta-feira (21), no bairro Novo Encontro, em Juazeiro. O vereador Aníbal Araújo relatou que por volta das 18h recebeu a informação de que o seu ônibus havia sido parado em uma blitz. “Em consulta ao sistema do Detran, não constava absolutamente nenhuma restrição ou irregularidade na documentação do ônibus. Me desloquei até o local e quando cheguei, mostrei a documentação. O capitão me disse que havia duas multas em atraso, informei que no mês passado havia pago todas as pendências. O meu ônibus estava sendo apreendido sem justificativa nenhuma”.

Quando o vereador afirmou que era também policial civil, o agente questionou se ele estava armado. “Eu, de prontidão, disse que sim, sou policial civil e vereador. Nesse momento, sacaram armas para minha pessoa, mesmo com a minha identificação em mãos e gritando em voz alta que era policial. Não precisavam sacar a arma para mim. Repeti várias vezes que eles podiam pegar minha arma se quisessem, sem nenhum problema. Foi nesse momento que fui surpreendido com um ‘pescoção’, golpe que me derrubou no chão. Foram por mais de 10 minutos de socos e chutes no rosto. Deslocaram meu joelho esquerdo, me desmaiaram por três vezes, me algemaram e me colocaram na viatura. Gritei por socorro”.

Aníbal disse ainda que continuou sofrendo agressões mesmo algemado, além de tortura psicológica. “Eles diziam que iam me matar enforcado e continuaram me batendo, com chutes e socos em todo meu corpo, como consta nos exames de corpo delito. Quando chegou na delegacia, passei mais de 2h algemado. Foi um momento de terror”.

Em nota, a Polícia Militar disse que policiais militares da 4ª Companhia do Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPRV) autuaram e removeram um ônibus com irregularidades administrativas e prenderam o vereador, que era proprietário do veículo, por desacato e ameaça durante a Operação Paz no Trânsito, no bairro Novo Encontro. “Antes da remoção, um homem, que se identificou como proprietário do veículo, compareceu ao local desacatando os policiais militares e tentou sacar uma arma de fogo que portava na cintura. Porém, foi contido, algemado e conduzido à delegacia local”, escreveu.

O Detran-BA confirmou a operação e disse também em nota que os agentes identificaram um micro-ônibus com documentação irregular, taxas em atraso e registros de multas. “O veículo foi indicado para remoção ao pátio da cidade. Conforme registro da Polícia Civil, através da 1ª Delegacia de Juazeiro, identificado como proprietário do veículo, o sr. Anibal Pereira, contestou a ação e desacatou os policiais presentes, ameaçando sacar uma arma. A rendição do mesmo ocorreu através da Polícia Militar”.