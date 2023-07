Câmeras ajudam na localização de grupo que roubou jornalista e turistas

Câmeras da Secretaria da Segurança Pública são utilizadas por equipes das polícias Militar e Civil em busca de criminosos que agem no Centro de Salvador. Informações iniciais indicam que adolescentes roubaram um jornalista e turistas no sábado (8).



Testemunhas informaram aos policiais que os autores foram apreendidos em outras ocorrências, mas estão soltos e retornaram à região do Centro Histórico.



"Vamos atuar mais uma vez para identificar e localizar os responsáveis, além de recuperar os bem subtraídos", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.