Caminhão baú carregado com margarina pega fogo na BR-101

Um caminhão baú carregado com margarina pegou fogo na terça-feira (1º) na BR 101, KM 738, próximo à cidade de Itabela. Não houve feridos.



Equipes do 6º Batalhão de Bombeiros Militar (6º BBM) de Porto Seguro estiveram no local e fizeram a segurança da área para iniciar o combate ao fogo. Além de água, foi utilizado líquido gerador de espuma (GLE) para abafar e resfriar a gordura proveniente dos baldes de margarina.



A causa do incêndio ainda é desconhecida.