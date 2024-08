ACIDENTE

Caminhão capota em ladeira de Brotas e deixa feridos

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) foi acionada, e enviou uma viatura para verificar o ocorrido. Os agentes identificaram dois feridos em decorrência do acidente.

Antes da chegada dos agentes, ambulantes se aproximaram, e sete pessoas abriram a porta do passageiro do caminhão. Um homem foi retirado do veículo pelo grupo, e três deles o carregaram para fora do local do acidente.