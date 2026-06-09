ACIDENTE

Caminhão desgovernado atinge prédio e deixa sete feridos no interior da Bahia

Motorista chegou a ficar preso às ferragens

Millena Marques

Publicado em 9 de junho de 2026 às 16:59

Acidente em Araci Crédito: Reprodução/X

Ao menos sete pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um caminhão desgovernado na cidade de Araci, no nordeste da Bahia, na segunda-feira (8). Segundo informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia na região, todas as vítimas sofreram ferimentos leves.

De acordo com as informações, o motorista perdeu o controle da direção do veículo. O caminhão transportava concreto que seria utilizado na construção de um meio-fio.

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Após ficar sem controle, o veículo atingiu um prédio onde funciona uma repartição pública. O motorista chegou a ficar preso às ferragens e precisou ser socorrido. Ele foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos leves.

As outras seis vítimas também receberam atendimento médico e foram levadas para uma unidade de saúde da região.