Caminhoneiro bêbado é preso após causar acidente na Bahia

Um motorista de caminhão embriagado foi preso sob custódia na BR-116, na altura de Jequié, na Bahia, depois de uma ultrapassagem proibida que causou um acidente envolvendo outra carreta, na sexta-feira (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 9h30, na altura do KM 676. O motorista transitava na rodovia de maneira perigosa e fez uma ultrapassagem em local não permitido, batendo de frente com outro caminhão.

A PRF fez o teste do bafômetro no caminhoneiro, sendo registrado valor de 0,97 mg de álcool por litro, quase três vezes o limite do que é considerado crime.