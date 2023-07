Caminhoneiro é assaltado e sequestrado na Bahia

Um caminhoneiro foi assaltado e sequestrado na tarde de domingo (16). Três homens que cometeram o crime foram presos em flagrante na BR-116, entre as cidades de Araci e Tucano.



Segundo o comandante do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Serrinha), tenente-coronel Antônio Batista de Macedo Júnior, as equipes foram acionadas pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), seguiram o veículo e promoveram a abordagem.



Três criminosos estavam dentro do veículo e acabaram presos. Uma pistola calibre 380 usada para ameaçar a vítima foi apreendida com o trio. A vítima foi deixada pelos criminosos na cidade de Araci.