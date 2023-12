Caminhoneiros podem ser multados sem sair de casa se não realizarem exame; entenda

O prazo final para que motoristas das categorias C, D e E realizem o exame toxicológico se encerra no dia 28 de dezembro. O teste identifica se há presença de substâncias psicoativas no organismo. Condutores que não estiverem com o exame em dia poderão receber notificação de multa mesmo sem terem sido parados em blitz. A punição, no entanto, não é automática.



Isso acontece porque o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) possui um sistema automatizado que identifica quais motoristas não estão com o exame em dia. Até o dia 30 de novembro, cerca de 108 mil condutores ainda não haviam realizado o teste na Bahia. Ao identificar o condutor que não foi submetido ao exame a partir do dia 28 de janeiro, o sistema poderá enviar uma multa para a residência do motorista.