ACIDENTE

Caminhonete bate em três carros e danifica loja na Avenida Vasco da Gama

Após arrastar três carros que estavam estacionados, caminhonete capotou na via

Wendel de Novais

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 14:37

Três carros foram atingidos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um acidente com quatro carros foi registrado na Avenida Vasco da Gama, no sentido Lucaia, na madrugada desta segunda-feira (24). De acordo com informações iniciais, uma caminhonete, do modelo Hilux, atingiu três veículos que estavam estacionados na via e um ponto comercial, que ficou com a entrada danificada por conta da colisão. >

O acidente aconteceu por volta das 4h30. “A caminhonete, por conta do porte do veículo até, arrastou os três carros que estavam estacionados e, depois, capotou na via. Foi um estrago feio nos veículos. Principalmente, no Ford Ka, que deu perda total pelo visto”, conta uma testemunha, que prefere não se identificar.>

Caminhonete atingiu veículos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ainda de acordo com a fonte, após o acidente, houve um desentendimento entre a condutora da caminhonete e os proprietários dos carros atingidos. Segundo ela, os veículos só foram danificados porque estavam estacionados em uma área irregular. No local, entretanto, a equipe de reportagem não localizou placa que proibisse o estacionamento de carros.>