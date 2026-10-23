OPORTUNIDADE

C&A abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia; veja requisitos

Oportunidades são voltadas para as vendas de Black Friday, Natal e Ano Novo e têm chances de efetivação

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12:19

C&A Crédito: Shutterstock

A C&A anunciou a abertura de 153 vagas temporárias nas lojas da Bahia para reforçar a operação durante o período de fim de ano. As contratações buscam atender ao aumento da demanda nas compras de Black Friday, Natal e Ano Novo. A varejista possui 15 unidades no estado.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter 18 anos ou mais e ensino médio completo ou em andamento. Não é exigida experiência profissional anterior, mas a empresa procura candidatos com boa comunicação e alinhamento à cultura da organização.

As vagas oferecem possibilidade de efetivação após o encerramento do contrato temporário.

Segundo Fernando Brossi, vice-presidente de Operações da C&A Brasil, o reforço na equipe é estratégico para garantir uma boa experiência às clientes durante um dos períodos mais importantes para o comércio.

A iniciativa faz parte de um movimento nacional da varejista, que prevê mais de 3 mil contratações temporárias para atender às mais de 340 lojas espalhadas pelo país.

De acordo com Carolina Borghesi, vice-presidente de Gente e Gestão da C&A Brasil, parte dos profissionais que começaram na companhia em vagas temporárias permaneceu na empresa, o que demonstra o potencial de efetivação dessas oportunidades.