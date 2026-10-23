C&A abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia; veja requisitos

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Esther Morais
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 12:19
A C&A anunciou a abertura de 153 vagas temporárias nas lojas da Bahia para reforçar a operação durante o período de fim de ano. As contratações buscam atender ao aumento da demanda nas compras de Black Friday, Natal e Ano Novo. A varejista possui 15 unidades no estado.
Para participar do processo seletivo, é necessário ter 18 anos ou mais e ensino médio completo ou em andamento. Não é exigida experiência profissional anterior, mas a empresa procura candidatos com boa comunicação e alinhamento à cultura da organização.
As vagas oferecem possibilidade de efetivação após o encerramento do contrato temporário.
Segundo Fernando Brossi, vice-presidente de Operações da C&A Brasil, o reforço na equipe é estratégico para garantir uma boa experiência às clientes durante um dos períodos mais importantes para o comércio.
A iniciativa faz parte de um movimento nacional da varejista, que prevê mais de 3 mil contratações temporárias para atender às mais de 340 lojas espalhadas pelo país.
De acordo com Carolina Borghesi, vice-presidente de Gente e Gestão da C&A Brasil, parte dos profissionais que começaram na companhia em vagas temporárias permaneceu na empresa, o que demonstra o potencial de efetivação dessas oportunidades.
Em 2026, a C&A também foi reconhecida pelo Great Place to Work como uma das 20 melhores empresas para trabalhar no Brasil entre organizações com 10 mil funcionários ou mais.