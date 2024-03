SOLIDARIEDADE

Campanha arrecada absorventes em ação do Mês da Mulher; veja como doar

O Parque Shopping Bahia promove até o dia 31 desse mês a arrecadação de absorventes e produtos de higiene pessoal para mulheres em situação de vulnerabilidade social do município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. A ação faz parte da programação do mês da mulher e é fruto de uma parceria entre o shopping e a Secretaria da Mulher da cidade.

"Todas as pessoas que menstruam têm direito à dignidade menstrual, o que significa ter acesso a produtos e condições de higiene de forma adequada, por isso estamos nessa campanha fundamental e extremamente importante. Deixo aqui o nosso convite para que todos e todas participem conosco”, explica Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

As doações para a ação podem ser feitas na urna localizada no shopping, no piso L1, em frente ao Hiperideal, e na Secretaria da Mulher de Lauro de Freitas (Rua Praia de Pajussara, S/N - Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas).