Campanha arrecada roupas em estações de metrô e outros espaços

Campanha arrecada roupas. Crédito: Divulgação

O Instituto CCR em parceria com a Apae Brasil realiza a "Campanha da Gentileza – Doe Roupas". A iniciativa vai até 28 de julho em mais de 50 pontos de arrecadação, a fim de estimular as doações de peças de roupas em bom estado. Na Bahia, na área de atuação da CCR Metrô Bahia, os pontos de coleta estão localizados nas Estações Pirajá, Rodoviária e Acesso Norte.



A ação busca estimular a participação dos clientes que utilizam o sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, e também em todas as empresas do Grupo CCR, integrando o trabalho do Instituto CCR para a prática da solidariedade e da ação voluntária.

"A campanha vem ao encontro dos nossos objetivos, garantindo a transformação social e levando amor ao próximo. Doando uma peça de roupa, podemos compartilhar calor humano e melhorar o dia de alguém", destaca Ariane Teles, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR e responsável pela campanha.

Ao comemorar a parceria, o presidente da Apae Brasil, José Turozi, destaca que a ação solidária visa também despertar na sociedade uma conscientização, chamando a atenção para a importância da eliminação das barreiras atitudinais.

"Doar também é incluir. Por isso nós, da Apae Brasil, acreditamos que a parceria que firmamos com o Instituto CCR simboliza um passo primordial na construção da inclusão das pessoas com deficiência e suas famílias, principalmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. As atitudes inclusivas precisam ser fortalecidas diariamente para que, assim, estejam de fato presentes no cotidiano dos brasileiros", afirma.

"Buscamos engajar nossos clientes em campanhas de arrecadação de roupas com o intuito de também doar o acolhimento de que os mais necessitados precisam", comenta Rodrigo Rainer, gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

Pontos de arrecadação

Em Salvador, a CCR Metrô Bahia disponibilizou pontos para arrecadações nas Estações Pirajá, Rodoviária e Acesso Norte até o dia 28 de julho. As doações serão encaminhadas para unidades da Apae Brasil.

