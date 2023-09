Campanha de vacinação antirrábica é prorrogada até 30 de setembro

Campanha de vacinação antirrábica para animais é prorrogada até o fim (30) do mês de setembro. Com o encerramento programado para o último sábado (09), a Secretaria Municipal de Saúde estendeu o prazo da campanha para cumprir o objetivo de vacinar 249 mil animais no município.



A vacina está sendo ofertada em 100 postos de saúde e com duplas de agentes de endemia nos bairros da cidade, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 8h até às 14h. O atendimento é feito por ordem de chegada e o animal deve ter idade igual ou superior a três meses e é necessário estar saudável. O tutor não precisa apresentar documentação.