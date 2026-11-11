PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Campanha incentiva consumo de laranja produzida na Bahia e busca fortalecer citricultura

Estado colheu 698 mil toneladas da fruta em 2025 e ocupa a quarta posição entre os maiores produtores do país

Millena Marques

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14:08

Bahia ocupa o quarto lugar entre os maiores produtores de laranja do Brasil Crédito: Divulgação

A Bahia ocupa o quarto lugar entre os maiores produtores de laranja do Brasil, com uma colheita de 698.116 toneladas em 2025. Para ampliar o reconhecimento da produção estadual e incentivar a compra da fruta local, produtores lançaram, neste mês de novembro, a campanha “Laranja: A Bahia produz. A Bahia valoriza! Consuma+”. A mobilização pretende destacar a importância da citricultura para a economia regional e para as famílias que dependem da atividade.

Além de estimular a presença da laranja baiana nas compras e na alimentação cotidiana, a iniciativa busca aproximar os consumidores de quem trabalha no campo. A proposta é mostrar que a escolha por produtos cultivados no estado também contribui para a geração de emprego e renda nos municípios produtores.

A citricultora e engenheira agrônoma Mari Anna Batista destaca que as condições climáticas da Bahia influenciam as características da fruta, tanto no sabor quanto na aparência. Segundo ela, a laranja produzida no estado costuma ser mais doce e pode apresentar polpa de coloração alaranjada intensa, mesmo quando a casca ainda está esverdeada.

“A laranja produzida na Bahia tem como característica ser mais doce e saborosa. Por causa do nosso clima, a polpa pode apresentar uma coloração alaranjada intensa, enquanto a casca permanece mais esverdeada. Portanto, uma casca verde não significa, necessariamente, que a fruta não esteja madura”, explica.

Os dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram a dimensão da atividade no estado. Em 2025, a área colhida chegou a 52.675 hectares, com valor de produção estimado em R$ 750,6 milhões.

A produção está concentrada principalmente no Litoral Norte e no Agreste Baiano. Entre os municípios que se destacam no cultivo estão Rio Real, Inhambupe, Jandaíra, Conde e Esplanada. A fruta abastece o comércio de produtos frescos e também serve de matéria-prima para indústrias de processamento de sucos, movimentando diferentes segmentos da economia regional.

Citricultura gera emprego e mantém tradição familiar

Em Rio Real, um dos principais polos de produção de laranja da Bahia, a atividade reúne tradição familiar, conhecimento técnico e geração de renda. O citricultor e engenheiro agrônomo Rafael Shibata, integrante de uma das famílias pioneiras no cultivo no município, defende o reconhecimento da produção estadual como forma de fortalecer toda a cadeia produtiva.

“Quando vocês compram a laranja produzida na Bahia, estão valorizando muito mais do que uma fruta. Estão ajudando famílias, trabalhadores rurais e comunidades inteiras que dependem da citricultura. Valorizar a nossa laranja é fortalecer a economia e ajudar a manter viva a tradição agrícola do estado”, afirma.

Mari Anna também ressalta que os efeitos da citricultura ultrapassam os limites das propriedades rurais. Para ela, a atividade contribui para a manutenção de postos de trabalho, movimenta o comércio e mantém recursos circulando nos municípios produtores.

“A citricultura representa muito mais do que a produção de uma fruta. Ela gera postos de trabalho, movimenta o comércio e mantém a circulação de recursos nos municípios produtores. É também um legado que queremos deixar para nossos filhos, para que essa atividade continue fazendo parte do futuro da nossa região”, afirma.

A campanha é resultado de uma mobilização que reúne representantes do setor e conta com a participação da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Seagri). O grupo de trabalho atua na articulação de ações para valorizar a citricultura e fortalecer a cadeia produtiva no estado.

Mais informações sobre a iniciativa podem ser acompanhadas pelo perfil @citriculturadabahia, no Instagram.

Citricultores participam da e-Agro 2026

Os produtores de laranja da Bahia também estarão presentes na 8ª edição da e-Agro 2026, realizada entre os dias 12 e 14 de novembro, no Centro de Convenções. Os citricultores ocuparão a Casa do Produtor Rural, espaço dedicado a negócios, tecnologia, experiências e conexões relacionadas ao setor agropecuário.

A entrada no evento é gratuita, e o credenciamento pode ser feito pelo site.

Serviço

8ª edição da e-Agro 2026

Local: Centro de Convenções

Espaço: Casa do Produtor Rural

Entrada: gratuita

Credenciamento: https://eagrodigital.com.br/

Horários:

12 de novembro (quinta-feira): das 13h às 22h

13 de novembro (sexta-feira): das 13h às 22h