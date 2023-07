Campeão olímpico, Robson Conceição é furtado na Pituba

O carro do boxeador campeão olímpico Robson Conceição foi arrombado na tarde desta terça-feira (25) no bairro da Pituba, em Salvador. Em publicação nas redes sociais, o pugilista revelou que o bandido quebrou o vidro do automóvel e levou uma bolsa com o material de treino do atleta.



O carro de Robson estava estacionado enquanto ele fazia uma sessão de fisioterapia. Após o atendimento, o atleta se deparou com a ação criminosa.



A ação foi rápida, suspeita Robson, pois o criminoso não levou outros pertences de valor que estavam no veículo, como três óculos, uma pochete e a carteira.