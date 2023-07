Canta Bahia reúne multidão no Parque de Exposições

Eli Soares foi uma das atrações do Canta Bahia. Crédito: Sidnei Florencio

A primeira edição do Canta Bahia foi encerrada na noite de sábado (8 de julho) com atrações musicais que levaram uma multidão ao Parque de Exposições de Salvador. No total se apresentaram 17 atrações, na noite de sábado: Pr. Afa Neto, Edi Farias, Marinez, Sal da Terra, Pib Music, Alex Kim, Manancial, Valesca Mayssa, Cícero Oliveira, Eli Soares, Pregador Luo, Theo Rubia, Walkíria Nunes, Delino Marçal, Weslei Santos, Paulo Neto e Marcos Semeadores.

Mas não foram apenas as apresentações musicais que marcaram o evento. As crianças contaram com um parque infantil, onde puderam se divertir brincando em diversos equipamentos como pula-pula e escorregador. Um balão armado no centro do Parque de Exposições possibilitou uma visão panorâmica da festa.