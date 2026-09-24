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'Canta o Eterno' reúne Padre Manzotti e outros nomes da música católica em Salvador

Evento acontece em novembro, no Wet Eventos, e terá shows, oração, adoração e recitação do Santo Terço

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:05

Salvador recebe novo encontro de música católica
Salvador recebe novo encontro de música católica Crédito: Divulgação

Uma edição para ficar na história. No dia 21 de novembro, Salvador recebe a primeira edição do Canta o Eterno, evento que reúne música, oração, adoração e evangelização no Wet Eventos, na Avenida Paralela. A programação terá apresentações de nomes conhecidos do meio católico, como Padre Reginaldo Manzotti, Eliana Ribeiro, Colo de Deus e Adoração e Vida.

Canta o Eterno reúne Padre Manzotti e outros nomes da música católica em Salvador

Salvador recebe novo encontro de música católica por Divulgação
Salvador recebe novo encontro de música católica por Divulgação
Salvador recebe novo encontro de música católica por Divulgação
Salvador recebe novo encontro de música católica por Divulgação
Salvador recebe novo encontro de música católica por Divulgação
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Salvador recebe novo encontro de música católica por Divulgação

Além dos shows, o público poderá participar de momentos de oração, adoração e da recitação do Santo Terço ao longo do dia. Segundo a organização, a proposta é reunir pessoas de diferentes comunidades e regiões em uma programação voltada à fé e à fraternidade.

Mais de 3 mil ingressos já foram vendidos, segundo a produção. O espaço terá praça de alimentação, estacionamento e estrutura para famílias. O acesso será feito com a camisa oficial do Canta o Eterno, que também funciona como ingresso.

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