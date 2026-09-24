DEVOÇÃO

'Canta o Eterno' reúne Padre Manzotti e outros nomes da música católica em Salvador

Evento acontece em novembro, no Wet Eventos, e terá shows, oração, adoração e recitação do Santo Terço

Bruno Wendel

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:05

Salvador recebe novo encontro de música católica Crédito: Divulgação

Uma edição para ficar na história. No dia 21 de novembro, Salvador recebe a primeira edição do Canta o Eterno, evento que reúne música, oração, adoração e evangelização no Wet Eventos, na Avenida Paralela. A programação terá apresentações de nomes conhecidos do meio católico, como Padre Reginaldo Manzotti, Eliana Ribeiro, Colo de Deus e Adoração e Vida.

Canta o Eterno reúne Padre Manzotti e outros nomes da música católica em Salvador 1 de 6

Além dos shows, o público poderá participar de momentos de oração, adoração e da recitação do Santo Terço ao longo do dia. Segundo a organização, a proposta é reunir pessoas de diferentes comunidades e regiões em uma programação voltada à fé e à fraternidade.