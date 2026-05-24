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Cantor Bruno Diegues é internado às pressas e cancela participação no show de Léo Santana

Informação foi confirmada pela produção do artista neste domingo (24)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 15:52

Cantor Bruno Diegues vai passar por cirurgia
Cantor Bruno Diegues vai passar por cirurgia Crédito: Divulgação

O cantor Bruno Diegues, ex-vocalista da banda Jeito Moleque, foi internado às pressas após ser diagnosticado com apendicite aguda, em São Paulo. Por conta da internação, o artista cancelou a participação que faria neste domingo (24) no show 'PaGGodin', comandado por Léo Santana, em Salvador. 

De acordo com comunicado publicado pela equipe de Bruno Diegues, o cantor está internado no Hospital Nove de Julho, em São Paulo, para realização da cirurgia. "Por orientação da equipe médica, Bruno não poderá participar da edição do PaGGodinho, de Léo Santana, que acontece neste domingo", informou. 

Nas redes sociais, Léo Santana lamentou o ocorrido e desejou melhoras ao colega. "Recebemos a notícia de que Bruno Diegues não vai poder comparecer [ao show] por um problema sério de saúde. A equipe mandou perdão, mas não tinha nem por quê. Quando é questão de saúde, temos total compreensão. Desejo melhoras para ele e que ele possa voltar logo", disse o cantor. 

Léo Santana

Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews
Carlinhos Brown por Tomzé Fonseca/ Agnews
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Léo Santana por Tomzé Fonseca/ Agnews

A segunda apresentação do projeto 'PaGGodin' acontece neste domingo (24), no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). A primeira foi realizada no sábado (24), no mesmo local. 

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