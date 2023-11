Cantor Kevi Jonny sofre tentativa de sequestro em Lauro de Freitas

O cantor Kevi Jonny usou as redes sociais nesta quarta-feira (22) para contar que sofreu uma tentativa de sequestro em Buraquinho, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, ontem. Em uma série de vídeos, Kevi explicou que estava chegando a um estabelecimento quando uma dupla armada se aproximou e tentou forçá-lo a entrar em um carro. Outras pessoas que estavam no local notaram a ação e gritaram. Os suspeitos acabaram soltando o cantor e fugindo só com o celular dele. "Tive um livramento e Deus como sempre mostrou que está comigo me blindando contra todo mal", postou.

Kevi disse que estava contando tudo para tranquilizar os fãs e "tirar a energia"do que aconteceu. "Quando eu saí, que eu ia pro local onde ia contar a novidade pra vocês, infelizmente sofri uma tentativa de sequestro. Situação horrível. Dois caras pararam o carro... Dois caras armados desceram, botaram arma na minha cabeça e tentaram me levar à força", relembrou. "Eu já estava na frente do local. O pessoal começou a gritar muito lá de dentro. Eu me segurei. Tenho certeza que foi Jesus. Eu me segurei, não sabia o que fazer, nunca passei, não sabia como reagir. Só pedi pros caras ter calma", conta. "Me pegaram pelo meu pescoço. O pessoal gritou e tenho certeza que foi a mão de Deus que fez os caras me soltar".