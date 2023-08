Cão farejador encontra 3 mil comprimidos de ecstasy em ônibus na BR-116

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, com ajuda de cão farejador, 3 mil comprimidos da droga sintética Ecstasy durante fiscalizações na BR-116, próximo à unidade da PRF em Vitória da Conquista, na sexta-feira (4).



Um ônibus interestadual fazia o trajeto entre São Paulo e Natal, e foi parado para averiguação. O cão, chamado de K-9 Friedel, inspecionou as bagagens no compartimento inferior do ônibus. Em uma mala, o animal indicou a presença de drogas. A proprietária da bagagem foi questionada sobre o conteúdo da mala.