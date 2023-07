'Caótico, mas eu amo': Influencer britânico viraliza ao mostrar dinâmica do Porto da Barra

Um vídeo gravado pelo influencer inglês Nick Whincup viralizou nas últimas semanas. O britânico gravou imagens no Porto da Barra, em Salvador, para mostrar, de forma bem humorada, a dinâmica caótica de uma praia brasileira.



No conteúdo, que já tem dois milhões de visualizações no TikTok, Nick mostra detalhes da paisagem visual, olfativa e acústica do local, como as caixas de som gigantes, ambulantes ofertando grande variedade de produtos e as delícias servidas por lá, como o espetinho de carne.