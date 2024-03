CENTENÁRIO

Caráter humanista de Zezito Magalhães é celebrado em sessão solene da Academia de Medicina

Médico obstetra completaria 100 anos em 2024

Publicado em 19 de março de 2024 às 07:00

Familiares e academia celebram centenário de Zezito Magalhães Crédito: Paula Fróes

Não bastasse ser elogiado como profissional de saúde e gestor público, o caráter humanista de José Maria de Magalhães Netto também foi destaque durante sua trajetória. Um dos principais obstetras da Bahia, dr. Zezito Magalhães, como era conhecido, celebraria 100 anos em 2024. Nesta segunda-feira (18), a Academia de Medicina da Bahia realizou uma sessão solene em homenagem ao obstetra.

Além de ter sido médico, ele foi o 34º diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), entre 1984 e 1988, e secretário da Saúde do Estado em duas gestões sucessivas, de 1995 a 1998, Dr. Zezito era conhecido pelo caráter humanista.

Filha mais velha do médico, Helena Magalhães conta que o pai fazia qualquer esforço pela dignidade do seu trabalho. Quando era diretor da Maternidade Tsylla Balbino, na Baixa de Quintas, ajudava no trabalho de retirar a água quando a unidade sofria com alagamentos. "O local alagava muito com as chuvas. Ele arregaçava [a barra] das calças para tirar a água. Esse era meu pai", conta.

O sobrinho e ex-senador Antonio Carlos Júnior nasceu sob os cuidados do obstetra, assim como os seus irmãos, Luís Eduardo Magalhães e Ana Lúcia de Magalhães; além da terceira geração da família.

Foi com ele que Antonio Carlos Júnior aprendeu a dar os primeiros passos como professor da Escola de Administração da Ufba. "Quando eu comecei a ensinar, busquei ouvi-lo para conhecer mais sobre o ensino universitário. A partir de um certo momento, deixei de chamá-lo de tio, dirigindo-me a ele simplesmente como Zé", conta.

Além das qualidades profissionais e pessoais de José Maria de Magalhães, a relação construída em família era admirada por todos os membros. "Ele foi um grande exemplo para toda a família Magalhães e, particularmente no seu núcleo familiar, com uma afetuosa e sólida relação com tia Zizi, Helena e Heloísa", afirma.

