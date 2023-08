Carga sem nota fiscal avaliada em mais de R$ 1 milhão é apreendida na Bahia

Uma carga avaliada em mais de um milhão de reais foi apreendida na segunda-feira (7), em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, por policiais do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco). A operação aconteceu no posto fiscal Benito Gama.



A investigação mostrou que a carga de conhaque era de uma empresa que emitiu notas fiscais totalizando apenas o valor de R$ 400 mil em produtos.