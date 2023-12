Cáritas lança a 9ª edição da campanha 10 Milhões de Estrelas

A Cáritas Brasileira promove a campanha 10 Milhões de Estrelas, que é uma ação permanente de solidariedade da entidade para o fortalecimento da identidade e da promoção social. Por meio de velas em formato de estrela, a campanha apoia as ações e a missão da Rede Cáritas junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social.



Chegando à sua 9ª edição, o projeto foi lançado oficialmente na Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 – Bahia e Sergipe – e tem pontos de aquisição de velas espalhados nos dois estados. É possível encontrar a lista com os locais neste link. Cada vela pode ser adquirida pelo valor de R$ 6. O montante arrecadado em diversas regiões do país fortalece ações e os projetos sociais da rede Cáritas contribuindo para ampliar a corrente de solidariedade.