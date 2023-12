Carlinhos Brown entra no clima e apresenta repertório natalino na Praça Municipal

Carlinhos Brown encerrou programação musical de Natal no Centro Histórico. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

No ritmo dos afoxés, o cantor Carlinhos Brown subiu no palco montado na Praça Municipal de Salvador para encerrar a programação musical de Natal do Centro Histórico e se deparou com milhares de pessoas que, reunidas na plateia, emolduraram a vista do Palácio Rio Branco e do Elevador Lacerda na noite deste sábado (23). Inspirado pela paisagem iluminada e o clima natalino, o Cacique do Candeal fez uma apresentação musical diferenciada e destacou a importância do evento.

“A família hoje está reunida aqui na Praça Municipal, que é a nossa grande sala coletiva, lugar onde as falas do coletivo exercem o que mais nós queremos, que é a unidade da nossa cidade. É um significado enorme a gente refazer o nosso Natal para esse lado. O Centro é histórico e antecede, por ancestralidade, toda a história das nossas famílias”, disse.

Secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho também enfatizou a importância do Natal ser realizado no Centro Histórico e justificou a escolha de Brown para encerrar a programação. “Esse Natal no Pelourinho é um símbolo de renascimento do próprio Centro Histórico. Nós vemos quantas milhões de pessoas passaram por aqui nesses dias, como isso deu vida à atividade local e tirou o medo de muita gente de vir para cá. Então, é muito especial e encerrar com Carlinhos Brown, que é uma pessoa que tem toda uma referência de comunidade e tem músicas que perpassam a história de todo em Salvador, é trazer a memória afetiva da cidade para essa noite”, afirmou.

Na plateia, três gerações da família da autônoma Maria Auxiliadora, 59 anos, estavam reunidas. Na expectativa para o show, Luzinete contou que ela, a sobrinha Lucileide e a sobrinha-neta Luara estavam ali apenas para ouvir a voz de um dos seus cantores preferidos. “Viemos especialmente para ver Brown. As luzes eu já tinha visitado no domingo, então hoje vim vê-lo, porque ele é um ícone na Bahia. Ele foi muita inspiração para muitos cantores, músicos e percussionistas. Tudo de Brown eu gosto”, declarou.

Animados para o show, a copeira hospitalar Luzineide do Carmo, 44 anos, e o autônomo Raimundo Nascimento, 43 anos, estavam no Pelourinho desde às 15h. Eles relatam que passearam pelo local, conferiram a decoração, mas estavam com a cabeça na apresentação de Brown. “Vim curtir a voz desse homem, que é maravilhosa. Brown combina com Natal, combina comigo e com meu marido”, afirmou Luzineide.

Desprovido de qualquer ciúme, Raimundo concordou. “Esse cara é a referência da Bahia, da nossa terra, da nossa pele, da nossa cultura afro e do axé. Brown é tudo para nós. Não fico com ciúmes porque também o amo. Ele é surreal”, definiu.

Por volta das 20h25, o Cacique do Candeal apareceu vestido em um terno, dando tom de gala ao evento. Entoando os versos de ‘Calix Bento’, canção de Milton Nascimento, o artista baiano emplacou na sequência canções que fizeram jus ao clima natalino, como ‘Mary Cristo’ e ‘Anjo da Guarda’, dos Tribalistas.

Brown, como já havia antecipado em entrevista ao CORREIO, incluiu ‘Shalom’ no repertório e contou a história por trás da música. Ele revelou que a letra foi composta quando estava em Israel e visitou a igreja em que estaria o corpo de Cristo. Na ocasião, ele teria abraçado um senhor e foi repreendido por um líder religioso.

“Ele falou ‘não, não, não pode’ e eu fiquei meio assustado com aquilo porque sou baiano, estou acostumado com abraço. Eu não sabia pedir desculpas e ele me mandou embora. Me deu uma ação e eu disse ‘Jesus Christ is love [Jesus Cristo é amor]’ e aí a fila toda me olhou, me aplaudiu, e ele desistiu de me mandar para fora. Quando saí da igreja, veio essa música”, contou.

Quando cantada para o público soteropolitano na noite deste sábado, com a ajuda do timbal, ‘Shalom’ emocionou e embalou todos que levantavam a mão para seguir o artista no ritmo da canção. Entre as milhares de pessoas, estava a enfermeira Naildes Tiffer, 35 anos, que não poupou elogios ao show. “Sou fã de Brown há muitos anos e estou achando um show diferenciado, porque ele teve o cuidado de colocar músicas relacionadas à família e ao Natal. Está sendo maravilhoso. É um show para que as pessoas conheçam o profissional que ele é, um músico multifacetado”, finalizou.

Veja o que ainda dá para curtir no Natal do Pelourinho:

1) Natal Identitário

Grupos de tambores, baianas e capoeiristas fazem uma calorosa recepção para os visitantes, em clima natalino

→ Até 25 de dezembro, das 10h às 17h, pelas ruas do Pelourinho.

2) Surpresa de Natal – com artistas de rua

→ Até 25 de dezembro, das 17h às 20h, pelas ruas do Centro Histórico.

3) Missa Campal da Paróquia Santo Antônio Além do Carmo – Adro da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

→ Dia 25 de dezembro, às 18h.

4) Casa do Papai Noel

→ Até 27 de dezembro, na Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus, das 17h às 22h.

5) Rota dos Presépios

Para celebrar os 800 anos da criação do presépio por São Francisco de Assis – montados em bares, restaurantes, instituições públicas e privadas, museus, igrejas e em casas de moradores do Centro Histórico

→ Abertos à visitação até 6 de janeiro.

6) Grande Presépio do Santo Antônio Além do Carmo

Coordenado pelo artista visual e fotógrafo Mario Edson, o presépio foi realizado junto com seis artistas colaboradores -Léo Furtado, Luzimar Azevedo, Daniel Luz, Livia Passos, Monica Monteiro e Vanderlei Oliveira.

→ Aberto à visitação até 6 de janeiro.

7) Grande Presépio da Praça da Sé

Com concepção de Pedro Caldas e direção de arte de Edy Ribeiro, um grande presépio com 60 metros quadrados foi montado todo em branco e prata, com 10 mil micro lâmpadas.

→ Aberto à visitação até 6 de janeiro.