Carreata e comoção: comerciante morto em tiroteio de facções no Lobato é sepultado

Corpo de comerciante é levado em sepultamento. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O corpo do comerciante Itamar Conceição, 29 anos, morto a tiros durante um tiroteio entre facções no bairro do Lobato no último domingo, foi sepultado na manhã desta terça-feira (20), no Cemitério Municipal de Plataforma. O local ficou cheio após uma carreata com familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima chegarem para se despedir.



Entre os presentes, o estado de choque, desespero e choro com a forma como o comerciante morreu era comum. Ao chegar no cemitério, a mãe do comerciante caiu e precisou ser amparada por familiares. Apesar de ter Itamar como nome de registro, ele era conhecido como Kaíque pelas pessoas mais próximas.

Mãe de Kaíque é amparada por amigos. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Momento do crime

Na noite de domingo, Kaíque estava com amigos em um aniversário no Lobato e voltava para a localidade do Boiadeiro, onde morava. "Por volta de meia-noite, ele tinha avisado para a namorada que ia voltar, mas, no caminho, encontrou com esses inimigos que chegaram atirando na rua. Estava no lugar errado e na hora errada", conta uma prima do rapaz, que não se identifica por medo de represálias.

Um amigo do comerciante, porém, afirma que ele teria sido executado por integrantes da facção do Comando Vermelho (CV). "O bonde do CV invadiu a área e encontraram com ele no meio do caminho. Eles chegaram para tocar o terror na região, fizeram miséria. Não só mataram ele que não tinha nada a ver como fuzilaram casas do bairro da gente", conta, sem dizer o nome.

A Polícia Civil foi procurada para responder sobre a possibilidade de execução, mas não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Uma outra amiga de Kaíque, que mora perto do local onde ele foi morto, também aponta para a hipótese de uma execução. "Ele tinha voltado de viagem e foi levar um rádio de som para o pessoal do aniversário que é amigo dele. Lá, convenceram ele a ficar. Porém, aquela área tinha sido tomada dois dias antes. Quando perceberam, todo mundo saiu. Ele, inclusive, foi a pé que não deu para pegar a moto", fala ela.

"Na saída, eles cercaram tudo e perguntaram a ele: 'cadê seus inimigos?'. Ele respondeu que não tinha inimigo e que trabalhava com som. Mesmo assim, mataram ele com não sei quantos tiros. Deixaram em uma situação que nem dá para abrir o caixão", relata. Antes de retornar a Salvador no fim de semana, o comerciante estava em Maragogipe.

Familiares e amigos ficaram em choque com morte de comerciante. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Kaíque foi morto na Rua Jaime Vieira, no Lobato. No fim da noite de domingo (18) e na madrugada de segunda-feira (19), houve troca de tiros no bairro. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), um grupo criminoso do bairro de Tancredo Neves foi até o local para entrar em confronto com o objetivo de tomar a atuação no tráfico de drogas na área.

O confronto ocorreu na localidade do Boiadeiro. O grupo criminoso de Tancredo Neves é do CV e trocou tiros com integrantes do Bonde do Maluco (BDM) que atuam no Lobato. Esse confronto, inclusive, teria culminado em uma perseguição policial que terminou com quatro suspeitos mortos e dois policiais militares baleados.

Pessoa querida

Muito abalados, pai, a mãe e a irmã do comerciante não conseguiram conversar com a impresssa. Quem pôde falar, destacou o quanto Kaíque era querido por todos, a postura prestativa que ele adotava com que o conhecia e a forma carinhosa como tratava seus familiares.

"Ninguém tem o que falar do meu primo. Era uma pessoa boa, prestativa e que todo mundo poderia contar. Era um ser humano do bem, com a natureza boa. Aqui e no interior está todo mundo sem acreditar que isso tenha acontecido com ele", fala a prima, sem conseguir segurar o choro.

O comerciante era proprietário de uma lojas de dispositivos de som automotivos. Além de instalar, ele também vendia peças para quem quisesse montar um som no veículo. Uma comunidade, chamada 'Meninos do Corsa', se mobilizou para também participar da carreata.

Colegas de trabalho do comerciante também compareceram ao enterro. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Entre os colegas de trabalho, o relato sobre ele é parecido. Todos tinham em Kaíque uma figura de apoio."Você vê por aqui: são centenas de pessoas que vieram se despedir. Kaíque não tinha nada nas mãos. Era capaz de tirar peça do carro dele para botar no seu pra conseguir tocar seu som. Por isso, era tão querido por todos. É triste demais perder nosso irmão assim", conta um colega e membro da Meninos do Corsa.

A carreata que homenageou o comerciante começou no Lobato, no início da Avenida Suburbana, e foi até o bairro de Plataforma. No percurso, os amigos de Kaíque soltaram rojões e se emocionaram ao fazer o ato em referências a ele. O comerciante deixa uma filha de quatro anos que teve com a sua ex-esposa.