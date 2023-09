Carreta pega fogo após colidir com trem no sudoeste da Bahia

Uma carreta pegou fogo após se chocar com uma locomotiva da VLI, na BR-030, no trecho de Brumado, na noite da segunda-feira (18).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico (Samu), que o levou até o Hospital Municipal de Brumado. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



Também não se sabe o que causou a colisão.