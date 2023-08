Um carreta tombou na Avenida 29 de Março, na manhã detsa quinta-feira (4). O acidente aconteceu na altura da ladeira de Cajazeiras 8.



A carreta ficou atravessada na pista. Por causa disso, apenas uma faixa está liberada, no sentido Águas Claras.



Agentes da Transalvador estão no local organizando o trânsito. Não há previsão de quando o veículo será retirado da via.