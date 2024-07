EXTREMO OESTE

Carretas irregulares com 20 toneladas de confecção destinadas à Bahia são multadas em R$286 mil

Duas carretas que transportavam cerca de 20 toneladas de confecção sem a documentação fiscal foram retidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante foi realizado durante uma fiscalização na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, no último sábado (20). Multada em R$286 mil, carga tinha como destino a cidade de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia.